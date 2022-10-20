卓慧思宣布辭任保守黨黨魁 成歷來任期最短英國首相

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在位45日的英國首相卓慧思，面對黨內逼宮，宣布辭去保守黨黨魁，是歷來任期最短的首相。保守黨表示，可能在下周五舉行黨魁投票，本月內選出新首相。

接連有保守黨議員逼宮下，卓慧思宣布辭去黨魁，卓慧思說：「我們提出低稅收、高增長願景，捉緊脫歐後的機遇，但我承認現時情況無法履行當選黨魁的承諾，我與英王談過，通知他我辭去保守黨黨魁。」

她與下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪商議後，決定下周完成黨魁選舉，她將留任首相直至選出繼任人，辭職宣言僅1分半鐘。

上任僅45日的卓慧思，在大規模減稅方案引發動蕩後下台，成為英國歷來任期最短的首相。上任不足一周財相侯俊偉表明，不會競逐黨魁選舉，他將如期本月尾發表中期預算。

在野工黨黨魁施紀賢和自由民主黨呼籲立即舉行大選，批評保守黨已失去民意授權，認為人民不能繼續承受執政黨帶來的亂局。

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