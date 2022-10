卓慧思宣布辭任保守黨黨魁 成歷來任期最短英國首相

【有線新聞】

在位45日的英國首相卓慧思,面對黨內逼宮,宣布辭去保守黨黨魁,是歷來任期最短的首相。保守黨表示,可能在下周五舉行黨魁投票,本月內選出新首相。

接連有保守黨議員逼宮下,卓慧思宣布辭去黨魁,卓慧思說:「我們提出低稅收、高增長願景,捉緊脫歐後的機遇,但我承認現時情況無法履行當選黨魁的承諾,我與英王談過,通知他我辭去保守黨黨魁。」

她與下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪商議後,決定下周完成黨魁選舉,她將留任首相直至選出繼任人,辭職宣言僅1分半鐘。

上任僅45日的卓慧思,在大規模減稅方案引發動蕩後下台,成為英國歷來任期最短的首相。上任不足一周財相侯俊偉表明,不會競逐黨魁選舉,他將如期本月尾發表中期預算。

在野工黨黨魁施紀賢和自由民主黨呼籲立即舉行大選,批評保守黨已失去民意授權,認為人民不能繼續承受執政黨帶來的亂局。

