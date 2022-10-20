拜登下令再額外動用1,500萬桶石油儲備 以進一步穩定油價

October 20, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三下令動用戰略石油儲備，再額外釋放1,500萬桶石油，以進一步穩定油價。

總統拜登首先指出，俄烏戰爭導致石油及燃料氣體價格急升，而他也作出果斷行動來應對，汽油售價已經從夏天的高峰下跌三成，即是每加侖跌了大約1.15元，而上星期汽油售價每天都跌。

為了進一步降低汽油售價，拜登表示，將會採取三個步驟，首先能源部在未來兩個多月從戰略石油儲備中釋放額外1,500萬桶石油應急，雖然美國的戰略石油儲備降至38年來最低水平，現時這個儲備剩餘大約4億桶，拜登認為足以應付緊急需要。

拜登說：「現時戰略石油儲備超過一半滿，約有4億桶石油，足夠應付任何緊急需要，我今天的宣布將可繼續穩定石油市場和降低油價，這些都是其他國家造成的波動。」

拜登說，如果有需要，日後還會釋放更多戰略儲備石油，期望可以穩定油價，和應對國際發生的事件。

拜登又指出，當油價跌至每桶70元時，美國政府就會購買石油，去填補抽走的戰略石油儲備，因此油公司可以進行投資，現時加快生產石油。

最後拜登否認今次在中期選舉之前，額外釋放戰略儲備石油含有政治動機，而是因應國內需求而作出決定。

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