拜登下令再額外動用1,500萬桶石油儲備 以進一步穩定油價

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三下令動用戰略石油儲備,再額外釋放1,500萬桶石油,以進一步穩定油價。

總統拜登首先指出,俄烏戰爭導致石油及燃料氣體價格急升,而他也作出果斷行動來應對,汽油售價已經從夏天的高峰下跌三成,即是每加侖跌了大約1.15元,而上星期汽油售價每天都跌。

為了進一步降低汽油售價,拜登表示,將會採取三個步驟,首先能源部在未來兩個多月從戰略石油儲備中釋放額外1,500萬桶石油應急,雖然美國的戰略石油儲備降至38年來最低水平,現時這個儲備剩餘大約4億桶,拜登認為足以應付緊急需要。

拜登說:「現時戰略石油儲備超過一半滿,約有4億桶石油,足夠應付任何緊急需要,我今天的宣布將可繼續穩定石油市場和降低油價,這些都是其他國家造成的波動。」

拜登說,如果有需要,日後還會釋放更多戰略儲備石油,期望可以穩定油價,和應對國際發生的事件。

拜登又指出,當油價跌至每桶70元時,美國政府就會購買石油,去填補抽走的戰略石油儲備,因此油公司可以進行投資,現時加快生產石油。

最後拜登否認今次在中期選舉之前,額外釋放戰略儲備石油含有政治動機,而是因應國內需求而作出決定。

