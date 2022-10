調查指絕大多數美國工人表示薪金跟不上通脹

【KTSF 朱慧琪報導】

更多證據顯示,美國人愈來愈感覺到物價高漲的壓力,最新的調查指,絕大多數美國工人表示,薪金跟不上通脹、生活成本,一旦開支超出預期應該怎做?

面對歷史性的通貨膨脹,持續飆升的貸款利率,和停滯不前的工資,美國的工人正為入不敷支而苦惱。

財務專家Rana Foroohar說:「市民還可以花多少錢?我認為考驗快要到來。」

美國銀行最新的調查發現,近4分之3美國工人指,現在生活成本超出薪金,數據也發現,一半的員工指,他們要採取行動來應對經濟壓力,專家指此情況,調整生活方式是關鍵的第一步。

經濟分析師Dylan Ratigan說:「你是否需要新車?你是否需要額外訂閱?經濟衰退是一個機會,讓大家清楚錢花了在那裡,是否物有所值。」

在採取行動的人群中,21%人正動用緊急儲蓄來支付帳單,有6%人以應付困難為理由,動用401K退休金,有另外20%的人正尋找一份薪金較高的工作,數據還顯示,在巨大財務壓力下,工人因為通貨膨脹變相減薪。

財務專家Jannese Torres說:「很多人意識到月月清的生活,成為很多人正在經歷的默認模式,因為物價持續超過薪金。」

財務專家認為,這個情況正在推動大家在工作上作出變動。

Torres說:「我和很多打算增加收入的人談過,無論是樂師、自己創業,甚至是打多份工的人。」

專家建議,可以將創意轉化成為副業,或者將專門技能變成事業,並直接向客戶銷售。

Torres說:「他們可以排除了中間人,即是美國企業,直接向消費者銷售,提供較高價的服務。」

