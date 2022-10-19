調查指絕大多數美國工人表示薪金跟不上通脹

【KTSF 朱慧琪報導】

更多證據顯示，美國人愈來愈感覺到物價高漲的壓力，最新的調查指，絕大多數美國工人表示，薪金跟不上通脹、生活成本，一旦開支超出預期應該怎做？

面對歷史性的通貨膨脹，持續飆升的貸款利率，和停滯不前的工資，美國的工人正為入不敷支而苦惱。

財務專家Rana Foroohar說：「市民還可以花多少錢？我認為考驗快要到來。」

美國銀行最新的調查發現，近4分之3美國工人指，現在生活成本超出薪金，數據也發現，一半的員工指，他們要採取行動來應對經濟壓力，專家指此情況，調整生活方式是關鍵的第一步。

經濟分析師Dylan Ratigan說：「你是否需要新車？你是否需要額外訂閱？經濟衰退是一個機會，讓大家清楚錢花了在那裡，是否物有所值。」

在採取行動的人群中，21%人正動用緊急儲蓄來支付帳單，有6%人以應付困難為理由，動用401K退休金，有另外20%的人正尋找一份薪金較高的工作，數據還顯示，在巨大財務壓力下，工人因為通貨膨脹變相減薪。

財務專家Jannese Torres說：「很多人意識到月月清的生活，成為很多人正在經歷的默認模式，因為物價持續超過薪金。」

財務專家認為，這個情況正在推動大家在工作上作出變動。

Torres說：「我和很多打算增加收入的人談過，無論是樂師、自己創業，甚至是打多份工的人。」

專家建議，可以將創意轉化成為副業，或者將專門技能變成事業，並直接向客戶銷售。

Torres說：「他們可以排除了中間人，即是美國企業，直接向消費者銷售，提供較高價的服務。」

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