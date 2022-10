拜登政府寬免聯邦學生貸款 計劃惹批評聲音

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登政府新推出的一項聯邦學生貸款債務寬免計劃,借款人可能有資格免除高達1萬元的學貸債務,這項計劃是否會加劇通貨膨脹引起爭議,此外要全體納稅人買單也受到批評。

拜登說:「如果你年收入少於12.5萬元,就可以免除高達1萬元的學貸債務。」

符合條件的聯邦學生貸款借款人,現在可以上Studentaid.gov網站申請寬免部份債務。

符合收入要求並且獲得Pell補助金的借款人,可以獲得雙倍的債務寬免。

白宮表示,Beta測試人員報告說該網站對用戶友好。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「有人說這是他們填寫過最簡單的申請表格,大概花了60秒。」

教育部稍後可能會要求一些申請人提供更多資料。

拜登總統說,超過4千萬民眾會受惠於這項學生貸款債務寬免計劃,但是此舉是否會推高通貨膨脹嗎?一些民主黨人說不會。

麻省參議員Elizabeth Warren/說:「對此已有很多研究,表明它不會對通脹產生影響。」

但負責聯邦預算的無黨派委員會說會有影響。

委員會估計,拜登的種種寬免學生債務政策加在一起,可能會在明年將通脹率推高6分之1到4分之1,這將意味著物價更高,以及可能更高的利率。

拜登寬免學貸債務計劃的另一個備受爭議之處是要所有納稅人買單。

佛羅里達州州長Ron DeSantis說:「很不公平,讓貨車司機不得不為在性別研究中獲得博士學位的人還債。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。