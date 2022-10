南舊金山AA提案建議讓市府無需公投就可興建低收入公共房屋（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南舊金山(南三藩市)近年多了不少生物科技公司進駐,導致住屋需求大增,南舊金山市府的AA提案讓市府無需公投就可以興建低收入公共房屋。

南舊金山的AA提案,目標是讓市府繞過州府一項有70年歷史的法例,該法例規定,市府自行出資興建額外公共房屋前,必須將計劃提交公投。

如果AA提案獲得通過,南舊金山市府就可以運用與商業有關連的特別房屋資金,當中的1.2億興建公共房屋,興建數量是市內總單位數量的1%,以未來8年期計,即是會興建約2千個公共住宅單位。

消息指,支持此項提案的南舊金山市議員James Coleman指出,現時只靠非牟利機構、私人籌集資金興建房屋,再分配部份單位作可負擔房屋,這個做法效率不足,同時市府要求私人承辦商分配多一點可負擔住宅單位,又提供更多社區設施,或要求提升單位設計,這些要求對承辦商來說也有難度。

住在南舊金山八年的黃女士(Fong Huang)就贊成提案

黃女士說:「我支持,因為我們覺得南舊金山的政府管得好好。」

她又表示,近年101公路旁的多間生物科技公司以南市作基地,對年輕一代很好,而低收入人士也可以有工作,又有地方住。

黃女士說:「根本不夠地方住,我覺得越來越多人,他們建多些屋及單位,給那些不能負擔的人,可以幫我們做工,可以有地方住。」

而在南舊金山居住了19年的Bruno Stark表示,初步認同需要多一點公共房屋,但也認為需要多一點時間去研究這項提案,他強調只要搬來的是真正需要幫助的人。

Stark說:「只要他們是合適的人,你要知道有不同種類的無家者,他們會產生麻煩,但當中也有人真的需要幫助,我在南舊金山看到的無家者,十中有九是需要一個地方落腳,重新開始,我會支持,如果真的不用花納稅人錢。」

而反對者認為,在這十年間,南舊金山的人口都沒有增長,市府興建公共房屋是配合區域住房需求聯會的數據,但該數據是因應生物科技公司進駐所帶動的人口增長,並不是一項人口可持續的增長因數。

有市民也擔心此提案獲得通過後,往後8年興建公共房屋都無需通過公投,市府將會有過多權限,而市民的知情權也有機會受到侵蝕,至於如何確保南舊金山的稅金真正用在南舊金山的納稅人身上也是問題。

另外,興建公共房屋的地點、交通安排配套、如何甄選合資格人士等問題,也令市民不安。

AA提案只需要過半數贊成票便可通過。

