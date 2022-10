舊金山”I”提案建議重開Great Highway關閉路段 市府官員稱須付金錢代價（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

11月選舉中,舊金山的I提案除了建議推翻市議會目前在金門公園禁止車輛在部分的John F. Kennedy Drive行駛,也將現有日落區Great Highway關閉的路段重開,市長和一些民選官員週二強調,重開Great Highway所必須付出的金錢代價。

日落區的Great Highway,從Lincoln Way到Sloat Boulevard的路段,目前在週五中午到週一清晨禁車,市府也計劃移除Great Highway從Sloat Boulevard到Skyline Boulevard的路段,來應對海平面上升對這裡的基礎建設可能造成的破壞。

包括市長布里德等的一些民選官員週二在現場指出,I提案建議重開Great Highway的部分,目前已經面對氣候變化和海平面上升的海浪侵蝕。

在市府的Ocean Beach氣候變化應對計劃下,市府計劃從2023年開始進行一系列的項目,來應對海平面上升的問題,當中包括移除目前關閉的路段。

要是I提案通過,修復需要重開的路段,包括建一個30英尺高的海牆,將耗費市府8千萬元。

於此同時,I提案也建議重開金門公園目前關閉的John F. Kennedy Drive部分路段,支持I提案的人士表示,關閉車道也使得住得比較遠的低收入市民,難以到公園玩樂。

市長布里德調二也做出回應:「說低收入家庭認為關閉路段必須重開的這個假設並不公平,我相信對JFK路段是否開放或關閉,多元的社區都有不同的意見,但是和我談過的大多數人,包括低收入人士、非白人社區、殘障人士等,他們都支持現有的計劃。」

J提案則建議永久關閉John F. Kennedy Drive。

I提案與J提案對立,兩項提案要是在11月選舉都獲得通過,得票較高的提案將勝出。

