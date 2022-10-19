舊金山列治文區玩具店多次被人偷玩具 老闆指報警也沒用（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）列治文區一間玩具店，疫情期間幾次被人偷玩具，前幾天亦被人偷走包裹，店舖老闆表示沒有報警，因為報警亦沒有用。

位於列治文區Clement街833號的Heroes Club玩具店已經開業30年，不願上鏡的老闆Robin Kwok表示，疫情期間3次被小朋友走進店內，搶掠店舖玩具，更試過被人嘗試撬開後門。

Kwok說：「幸好後門是金屬的，整道門被撬彎，但是就進不來，而在店舖前門，有人走進來掠走東西之後走掉，就好像市中心的Louis Vuitton一樣，這沒有辦法。」

於今年年初，一位客人專程從亞洲遠道而來，客人的租車停泊門口，閉路電視畫面拍到有一個人在該架綠色車內搜掠，然後上車逃去，之後隨即有另外一人走到車輛旁邊，並偷走行李。

老闆及客人見狀立即追出去，成功取回行李，但客人就損失了一部手提電腦。

老闆說，當時報警之後，警方向他表示，當晚只有兩名警員，除了幫他錄口供，沒有其他事做到。

而在上星期六，郵差下午4點多派信後，閉路電視拍到翌日清晨5點多，一名男子於閘門內將包裹偷走。

老闆表示，包裹是價值70元的T恤，沒有報警。

Kwok說：「和警察說沒有用的，因為警察都表示這些是輕罪，他就算記錄下來也沒有分別。」

老闆又表示，有一次亦曾經被途人偷走包裹。

代表列治文區的市參事陳詩敏向本台表示，無論財物損失是多少都好，執法部門都應該確保公共安全，她亦主張於旅遊區以外的地方加強警力，並聘用退休警員協助巡邏。

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