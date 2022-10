舊金山列治文區玩具店多次被人偷玩具 老闆指報警也沒用（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區一間玩具店,疫情期間幾次被人偷玩具,前幾天亦被人偷走包裹,店舖老闆表示沒有報警,因為報警亦沒有用。

位於列治文區Clement街833號的Heroes Club玩具店已經開業30年,不願上鏡的老闆Robin Kwok表示,疫情期間3次被小朋友走進店內,搶掠店舖玩具,更試過被人嘗試撬開後門。

Kwok說:「幸好後門是金屬的,整道門被撬彎,但是就進不來,而在店舖前門,有人走進來掠走東西之後走掉,就好像市中心的Louis Vuitton一樣,這沒有辦法。」

於今年年初,一位客人專程從亞洲遠道而來,客人的租車停泊門口,閉路電視畫面拍到有一個人在該架綠色車內搜掠,然後上車逃去,之後隨即有另外一人走到車輛旁邊,並偷走行李。

老闆及客人見狀立即追出去,成功取回行李,但客人就損失了一部手提電腦。

老闆說,當時報警之後,警方向他表示,當晚只有兩名警員,除了幫他錄口供,沒有其他事做到。

而在上星期六,郵差下午4點多派信後,閉路電視拍到翌日清晨5點多,一名男子於閘門內將包裹偷走。

老闆表示,包裹是價值70元的T恤,沒有報警。

Kwok說:「和警察說沒有用的,因為警察都表示這些是輕罪,他就算記錄下來也沒有分別。」

老闆又表示,有一次亦曾經被途人偷走包裹。

代表列治文區的市參事陳詩敏向本台表示,無論財物損失是多少都好,執法部門都應該確保公共安全,她亦主張於旅遊區以外的地方加強警力,並聘用退休警員協助巡邏。

