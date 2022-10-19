Millbrae市議會選舉 第二及第四選區各有亞裔候選人參選（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島城市Millbrae今年首次採用市議員分區選舉，先登場的是第二及第四選區，各有亞裔候選人參選。

Millbrae共有五名市議員，今年首次採取分區選舉制度，該市共劃分為五個選區，今年只有第二及第四選區要選出新的市議員，前市議員李偉忠（Wayne Lee）兩年前任滿後，今年三度參選，Millbrae人口只有兩萬多人，他說其實他並不贊成分區選舉。

李偉忠說：「分區選舉對整個城市都不好，因為你只有一個代表，如果那個代表不好，那麼你就要忍受他四年，但另一方面，對我也有好處，我可以專注在一個地區，而不是整個城市。」

李偉忠所代表的第二選區位於該市的東邊，大部分都是亞裔，他說Millbrae經歷了很大的改變，還要再繼續興建80萬平方英尺的辦公室，捷運站旁的開發，將會增加兩三千人，對他的選區會有很大的影響。

李偉忠說：「我的選區很大部分是交通、停車問題，會越來越遭，因為靠近捷運站，靠近El Camino，靠近交通要站，很多新的建築都是沿著El Camino蓋，會受到很大的影響。」

李偉忠的對手是政壇新人Angelina Cahalan。

Millbrae第四選區在候選人登記截止日期之前，只有一位候選人參選，但之後有一位亞裔候選人決定要以write in方式參選。

44歲的Bob Nguyen是一名工程師，在Millbrae住了六年，第四選區主要是在山上，幾乎是純住宅區，Nguyen在截止日期後決定參選，主要原因是該區只有一位參選人，等於是自動當選，他認為這不是實踐民主的方式，受到華裔妻子的鼓勵，決定以write in自填候選人方式參選。

Bob Nguyen Millbrae第四選區候選人說：「我願意投任何能夠代表第四區價值觀的候選人，那時候我沒有計劃參選，當我看到我的妻子決定站出來，我覺得我可以做到，於是我參選，儘管我是政治素人，沒有參選經驗，我覺得我還是要反映第四選區的價值，這是我參選的原因。」

Nguyen和華裔妻子有一名3歲女兒，還將在11月底迎來第二個孩子，希望為自己的孩子，為Millbrae市民，建設一個安全、經濟繁榮的城市。

Nguyen說：「你不會在選票像看到其他候選人一樣看到我的名字，但是有個空格，把我的名子填上去，這是非常大的挑戰，我們可以勝任。」

第四選區的另一位候選人Maurice Goodman，是一名資深教育界人士。

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