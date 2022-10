Millbrae市議會選舉 第二及第四選區各有亞裔候選人參選（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島城市Millbrae今年首次採用市議員分區選舉,先登場的是第二及第四選區,各有亞裔候選人參選。

Millbrae共有五名市議員,今年首次採取分區選舉制度,該市共劃分為五個選區,今年只有第二及第四選區要選出新的市議員,前市議員李偉忠(Wayne Lee)兩年前任滿後,今年三度參選,Millbrae人口只有兩萬多人,他說其實他並不贊成分區選舉。

李偉忠說:「分區選舉對整個城市都不好,因為你只有一個代表,如果那個代表不好,那麼你就要忍受他四年,但另一方面,對我也有好處,我可以專注在一個地區,而不是整個城市。」

李偉忠所代表的第二選區位於該市的東邊,大部分都是亞裔,他說Millbrae經歷了很大的改變,還要再繼續興建80萬平方英尺的辦公室,捷運站旁的開發,將會增加兩三千人,對他的選區會有很大的影響。

李偉忠說:「我的選區很大部分是交通、停車問題,會越來越遭,因為靠近捷運站,靠近El Camino,靠近交通要站,很多新的建築都是沿著El Camino蓋,會受到很大的影響。」

李偉忠的對手是政壇新人Angelina Cahalan。

Millbrae第四選區在候選人登記截止日期之前,只有一位候選人參選,但之後有一位亞裔候選人決定要以write in方式參選。

44歲的Bob Nguyen是一名工程師,在Millbrae住了六年,第四選區主要是在山上,幾乎是純住宅區,Nguyen在截止日期後決定參選,主要原因是該區只有一位參選人,等於是自動當選,他認為這不是實踐民主的方式,受到華裔妻子的鼓勵,決定以write in自填候選人方式參選。

Bob Nguyen Millbrae第四選區候選人說:「我願意投任何能夠代表第四區價值觀的候選人,那時候我沒有計劃參選,當我看到我的妻子決定站出來,我覺得我可以做到,於是我參選,儘管我是政治素人,沒有參選經驗,我覺得我還是要反映第四選區的價值,這是我參選的原因。」

Nguyen和華裔妻子有一名3歲女兒,還將在11月底迎來第二個孩子,希望為自己的孩子,為Millbrae市民,建設一個安全、經濟繁榮的城市。

Nguyen說:「你不會在選票像看到其他候選人一樣看到我的名字,但是有個空格,把我的名子填上去,這是非常大的挑戰,我們可以勝任。」

第四選區的另一位候選人Maurice Goodman,是一名資深教育界人士。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。