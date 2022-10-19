微軟宣布裁減近一千名員工 橫跨多個部門

【KTSF 張麗月報導】
電腦軟件巨頭微軟宣布第二輪裁員，今次裁減接近一千名員工，橫跨多個部門。
面對經濟疲弱，公司進行結構性調整，微軟早在5月時開始減慢招聘，到7月時展開第一輪裁員，到現時再宣布額外裁減接近一千名員工。
裁減的人手橫跨多個部門，包括視窗瀏覽器Edge，和電子遊戲業務Xbox的部門，截至6月底為止，微軟全球僱員總數有超過22萬人，實際上微軟的總人力仍然有增長。
微軟錄得第四季的盈利未符合預期，並且發出收益預警。
微軟指出，面對宏觀經濟大環境的挑戰，譬如強勢美元、俄烏戰爭、中國清零抗疫政策，導致當地製造業局部關閉，影響到個人電腦生產，從而拖累微軟的業績。
此外，微軟也提到以690億元收購電子遊戲製造商Activsion Blizzard，但這宗併購仍需得到英國監管當局的審批。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment