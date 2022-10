微軟宣布裁減近一千名員工 橫跨多個部門

【KTSF 張麗月報導】

電腦軟件巨頭微軟宣布第二輪裁員,今次裁減接近一千名員工,橫跨多個部門。

面對經濟疲弱,公司進行結構性調整,微軟早在5月時開始減慢招聘,到7月時展開第一輪裁員,到現時再宣布額外裁減接近一千名員工。

裁減的人手橫跨多個部門,包括視窗瀏覽器Edge,和電子遊戲業務Xbox的部門,截至6月底為止,微軟全球僱員總數有超過22萬人,實際上微軟的總人力仍然有增長。

微軟錄得第四季的盈利未符合預期,並且發出收益預警。

微軟指出,面對宏觀經濟大環境的挑戰,譬如強勢美元、俄烏戰爭、中國清零抗疫政策,導致當地製造業局部關閉,影響到個人電腦生產,從而拖累微軟的業績。

此外,微軟也提到以690億元收購電子遊戲製造商Activsion Blizzard,但這宗併購仍需得到英國監管當局的審批。

