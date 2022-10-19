拉斯維加斯亞裔警員被疑犯擊斃 警方舉辦告別式

【KTSF 張擎鳳報導】

拉斯維加斯的亞裔警員姓名譯音張泰，在本月13號和同僚調查一宗家暴案時中槍身亡，週二拉斯維加斯警方為張泰舉辦告別式，警方也透露涉案男子所用的是高火力槍械。

鮮花、燭光和眾人的祈禱聲，拉斯維加斯警方週二為殉職的49歲亞裔警員張泰舉辦告別式，場面哀戚。

拉斯維加中南區警隊隊長Greg Hilton說：「其實他想去何部門都很輕易，結果他去哪兒？他去本市最危險地區執勤，上最危險的凌晨班，與年輕20多歲的警員一起工作，為什麼？因為他熱愛這份工作。」

和他一起執勤，相識20多年的Hilton，想起這位老同事依舊是感傷留不住。

越南裔的張泰，1999年起加入警隊，多年來都是站在第一線，深受同事們的敬重，更是許多新進警員的學習導師。

Hilton說：「我們一直都是一起加班的好夥伴，事實上現在我們本應一起在加班的。」

張泰在10月13號深夜中槍身亡，當時張泰和其他兩名警員，在接到有關家暴的報案電話，開始追捕24歲的Tyson Hampton，在拉斯維加斯大學附近攔下他，但Hampton拒捕，雙方發生槍戰。

警方指，Hampton拿著有著跟AK47步槍一樣強大殺傷力的Century Arms RAS47點4口徑手槍，一共向警方開了18槍之多，打穿了張泰的防彈背心，張泰送醫之後，不治身亡。

女友的媽媽腿部也中槍，她的車與警車也被擊中，隨後Hampto駕車逃逸，但最終還是遭警方攔下。

他面臨了包括謀殺、謀殺未遂等8項重罪起訴，被關押禁見，不准保釋，他在2021年4月就有了因為在家暴案中展示武器的前科。

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