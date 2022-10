拉斯維加斯亞裔警員被疑犯擊斃 警方舉辦告別式

【KTSF 張擎鳳報導】

拉斯維加斯的亞裔警員姓名譯音張泰,在本月13號和同僚調查一宗家暴案時中槍身亡,週二拉斯維加斯警方為張泰舉辦告別式,警方也透露涉案男子所用的是高火力槍械。

鮮花、燭光和眾人的祈禱聲,拉斯維加斯警方週二為殉職的49歲亞裔警員張泰舉辦告別式,場面哀戚。

拉斯維加中南區警隊隊長Greg Hilton說:「其實他想去何部門都很輕易,結果他去哪兒?他去本市最危險地區執勤,上最危險的凌晨班,與年輕20多歲的警員一起工作,為什麼?因為他熱愛這份工作。」

和他一起執勤,相識20多年的Hilton,想起這位老同事依舊是感傷留不住。

越南裔的張泰,1999年起加入警隊,多年來都是站在第一線,深受同事們的敬重,更是許多新進警員的學習導師。

Hilton說:「我們一直都是一起加班的好夥伴,事實上現在我們本應一起在加班的。」

張泰在10月13號深夜中槍身亡,當時張泰和其他兩名警員,在接到有關家暴的報案電話,開始追捕24歲的Tyson Hampton,在拉斯維加斯大學附近攔下他,但Hampton拒捕,雙方發生槍戰。

警方指,Hampton拿著有著跟AK47步槍一樣強大殺傷力的Century Arms RAS47點4口徑手槍,一共向警方開了18槍之多,打穿了張泰的防彈背心,張泰送醫之後,不治身亡。

女友的媽媽腿部也中槍,她的車與警車也被擊中,隨後Hampto駕車逃逸,但最終還是遭警方攔下。

他面臨了包括謀殺、謀殺未遂等8項重罪起訴,被關押禁見,不准保釋,他在2021年4月就有了因為在家暴案中展示武器的前科。

