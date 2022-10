加州中谷連續幾年蕃茄產量下跌 或會推高價格

【KTSF 張擎鳳報導】

全國九成五的蕃茄來自加州中谷,連續幾年蕃茄產量持續下跌,業界表示,乾旱加上通脹夾擊,將推高蕃茄價格。

蕃茄農夫Aaron Barcellos過去25年都在加州中谷種植蕃茄,但連續三年的乾旱加上成本上漲,令他們賺的錢越來越少。

Barcellos說:「我們的蕃茄種植面積稍微超過500英畝,我們休耕了2000英畝,原本用來種蕃茄的農地,在乾旱時根本沒有足夠的水可以種植,而且水費是以前的三、四倍。」

不單只水是個問題,由於通脹的關係,燃油和肥料的成本也上升,這些成本反映在蕃茄的價格上。

Barcellos說:「今年沒有加州農夫會因種蕃茄賺到錢,即使蕃茄價格創新高。」

夏季時,在5號公路上,經常看到大貨車由農場運載蕃茄到食品加工廠,這些蕃茄將製成蕃茄醬、湯和salsa醬。

加州蕃茄農夫協會會長Mike Montna說:「全美九成五的蕃茄來自加州中谷。」

加州蕃茄農夫協會表示,今年加州蕃茄的收成,比原先預計少14%。

Montna說:「今年收成減少,已連續四年收成比預期少,主要還是因為不夠水。」

農夫表示,氣候變化導致極端天氣出現。

Barcellos說:「氣候的確有變化,現在的夏天出現更長的熱浪,更極端的冷或暖,我已不知道什麼是平均了。」

Barcellos表示,全加州的蕃茄產量過去十年持續下跌,主要同氣候變化有關,而他也決定改種其他農作物。

Barcellos說:「目前我沒有計劃明年種植蕃茄,除非蕃茄的農場出產價,上升至我們有錢賺的水平,我們將改種其他農作物。」

