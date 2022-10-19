加州中谷連續幾年蕃茄產量下跌 或會推高價格

【KTSF 張擎鳳報導】

全國九成五的蕃茄來自加州中谷，連續幾年蕃茄產量持續下跌，業界表示，乾旱加上通脹夾擊，將推高蕃茄價格。

蕃茄農夫Aaron Barcellos過去25年都在加州中谷種植蕃茄，但連續三年的乾旱加上成本上漲，令他們賺的錢越來越少。

Barcellos說：「我們的蕃茄種植面積稍微超過500英畝，我們休耕了2000英畝，原本用來種蕃茄的農地，在乾旱時根本沒有足夠的水可以種植，而且水費是以前的三、四倍。」

不單只水是個問題，由於通脹的關係，燃油和肥料的成本也上升，這些成本反映在蕃茄的價格上。

Barcellos說：「今年沒有加州農夫會因種蕃茄賺到錢，即使蕃茄價格創新高。」

夏季時，在5號公路上，經常看到大貨車由農場運載蕃茄到食品加工廠，這些蕃茄將製成蕃茄醬、湯和salsa醬。

加州蕃茄農夫協會會長Mike Montna說：「全美九成五的蕃茄來自加州中谷。」

加州蕃茄農夫協會表示，今年加州蕃茄的收成，比原先預計少14%。

Montna說：「今年收成減少，已連續四年收成比預期少，主要還是因為不夠水。」

農夫表示，氣候變化導致極端天氣出現。

Barcellos說：「氣候的確有變化，現在的夏天出現更長的熱浪，更極端的冷或暖，我已不知道什麼是平均了。」

Barcellos表示，全加州的蕃茄產量過去十年持續下跌，主要同氣候變化有關，而他也決定改種其他農作物。

Barcellos說：「目前我沒有計劃明年種植蕃茄，除非蕃茄的農場出產價，上升至我們有錢賺的水平，我們將改種其他農作物。」

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