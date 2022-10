阿肯色州禁18歲以下人士接受變性手術 法庭將裁定是否合法

【KTSF 張麗月報導】

聯邦地區法庭本星期將會展開審訊全國首宗關於州政府禁止18歲以下人士接受變性手術或治療的訴訟。

阿肯色州法例,禁止醫生為18歲以下人士提供有關變性荷爾蒙治療或手術,法例也禁止醫生轉介18歲以下的人士接受變性手術或治療。

聯邦地區法庭法官Jay Moody去年曾經臨時阻擋這項禁令實施,Moody法官週二開始聆聽關於阿肯色州這項禁令的證詞。

案中四名變性青年的家人,和兩名提供變性手術的醫生,希望Moody法官廢除這項法例,他們指,這項法例違反憲法,因為法例歧視變性青年,侵犯家長權利為孩子作醫療決定,以及侵犯醫生的個人自由言論的基本人權。

本案的審訊預料持續兩個星期,其中一名家長說,他從未想過要為醫生提供給女兒的醫療治療意見,而需要去打官司來爭取權利,真是不可思議。

阿肯色州這項法例禁令,得到共和黨領袖的支持,但就受到醫療專家的廣泛譴責,多個醫療組織包括美國醫學會和美國兒科學會都反對阿肯色州這項禁令。

而專家表示,如果適當地管理,變性治療是安全的,但反對者就反駁說,禁令是屬於州府的權限來監管醫療行業。

