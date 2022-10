【KTSF】

Anna May Wong將成為第一位被印在美元上的亞裔美國人。

Anna May Wong是好萊塢第一位亞裔美國電影明星,當時她只有14歲,就自薦得到了她的第一個電影角色。

1922年,她17歲時,她的第一個主要角色是”The Toll of The Sea”。

Anna May Wong是1961年去世。

Wong肖像硬幣將是今年作為美國女性肖像硬幣計劃裡面,第五個發行的硬幣。

從2022年到2025年,每年將會有五枚新硬幣。

美國造幣廠預計將創造超過3億Anna May Wong肖像硬幣。

