東灣Alameda縣將出現首個非裔地檢官（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

11月選舉中,東灣Alameda縣地檢官將會由Pamela Price和Terry Wiley角逐,無論是誰當選,都會是Alameda縣首個非裔地檢官,Terry Wiley表示,如果當選,會保護市民免受罪案帶來的恐懼,特別是針對亞裔的犯罪。

警察作為執法者,拘捕罪犯後將案件交給地檢處,由地檢官決定以甚麼罪名去起訴疑犯,在地檢處工作了超過30年的Wiley,週二在網上會議中表明,地檢官這個職位需要一個有經驗及有準備的人。

鑑於近年的仇亞罪行激增Wiley表示,亞裔受害人比任何族裔都多,除了要增加不同族裔對彼此的認識,化解矛盾,如果他當選成為Alameda縣地檢官,會設立一個專門負責亞裔仇恨犯罪的部門。

而當涉及偷竊這種非暴力罪行時,他表明會採取教導罪犯重回正軌的措施。

Wiley說:「當一位18歲的青年犯下汽車爆竊,我們可以幫他了解自己的錯誤,使他負上責任的同時,亦能幫他重回正途。」

但一旦涉及持械搶劫、槍擊案等暴力罪行,疑犯對社會構成威脅的時候,他會毫不猶疑給予他們應得的懲罰。

Wiley說:「當我們要使一個社區更加安全,必要時我們會將有威脅的人士放到監獄中,因為我們不想繼續看到市民出外時提心吊膽、感到不安全。」

另外一位候選人Pamela Price提出減少過份懲罰青少年罪犯,亦不會容忍警員作出不當行為,而與Wiley一樣,她主張廢除死刑及採取監禁以外的方法。

她早前被亞裔領袖譴責,她的言論構成歧視,她被指批評華裔盲目地跟隨社區領袖罷免前舊金山地檢官博徹思。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。