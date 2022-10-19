東灣Alameda縣將出現首個非裔地檢官（視頻）

October 19, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

11月選舉中，東灣Alameda縣地檢官將會由Pamela Price和Terry Wiley角逐，無論是誰當選，都會是Alameda縣首個非裔地檢官，Terry Wiley表示，如果當選，會保護市民免受罪案帶來的恐懼，特別是針對亞裔的犯罪。

警察作為執法者，拘捕罪犯後將案件交給地檢處，由地檢官決定以甚麼罪名去起訴疑犯，在地檢處工作了超過30年的Wiley，週二在網上會議中表明，地檢官這個職位需要一個有經驗及有準備的人。

鑑於近年的仇亞罪行激增Wiley表示，亞裔受害人比任何族裔都多，除了要增加不同族裔對彼此的認識，化解矛盾，如果他當選成為Alameda縣地檢官，會設立一個專門負責亞裔仇恨犯罪的部門。

而當涉及偷竊這種非暴力罪行時，他表明會採取教導罪犯重回正軌的措施。

Wiley說：「當一位18歲的青年犯下汽車爆竊，我們可以幫他了解自己的錯誤，使他負上責任的同時，亦能幫他重回正途。」

但一旦涉及持械搶劫、槍擊案等暴力罪行，疑犯對社會構成威脅的時候，他會毫不猶疑給予他們應得的懲罰。

Wiley說：「當我們要使一個社區更加安全，必要時我們會將有威脅的人士放到監獄中，因為我們不想繼續看到市民出外時提心吊膽、感到不安全。」

另外一位候選人Pamela Price提出減少過份懲罰青少年罪犯，亦不會容忍警員作出不當行為，而與Wiley一樣，她主張廢除死刑及採取監禁以外的方法。

她早前被亞裔領袖譴責，她的言論構成歧視，她被指批評華裔盲目地跟隨社區領袖罷免前舊金山地檢官博徹思。

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