【KTSF】

南灣Sunnyvale將有毗鄰城市Mountain View警方幫忙維護市內的交通安全。

Sunnyvale警方推特上的照片中,看到穿著不同警察制服的交通警員,分別代表Sunnyvale及鄰近城市Mountain View。

Sunnyvale警察局公佈,Mountain View交通警員,將在週二起幫助打擊市內頻傳的交通事故,他們將增強取締道路上的違法行為,包括衝紅燈、超速、未禮讓行人等危險行為。

