Loma Prieta大地震33周年 舊金山消防局舉行紀念儀式

【KTSF】

10月17日是舊金山1989年Loma Prieta大地震33周年,傍晚舉行紀念儀式。

舊金山消防局傍晚在海旁舉行紀念儀式,當年這場6.9級地震,發生在下午5點4分,當時舊金山巨人隊和奧克蘭運動家正在爭奪世界冠軍賽,電視轉播被迫中斷,6.2萬名觀眾慶賀倖免災難,但是通勤時間的海灣大橋上的車輛則沒那麼幸運,大橋斷裂,Marina區發生嚴重大火。

這場地震造成63人死亡,3700人受傷,1萬8千多棟房屋損毀,2600個商業受損,損失金額慘重。

當年連接華埠的中央高速公路,因為地震被拆除,導致華埠經濟一蹶不振,灣區的橋梁鐵路後來也做了防固工程。

30年後的今天,灣區不時有小地震釋放能量,但是大地震何時來呢?

地質專家表示,很難說斷層何時會震盪,但根據過去十年的經驗,Hayward斷層隨時引發地震。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。