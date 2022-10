【KTSF】

舊金山(三藩市)金融區光天化日下發生搶劫案,8個非洲裔少年搶劫兩個亞裔男人。

警方資料顯示,案發地點位於Montgomery街夾Mission街,上星期五早上11時左右,警方收到搶劫案報告,8名非洲裔少年突然襲擊兩個亞裔男人,搶走他們的背囊、手提電腦和入耳式耳筒,男事主受傷但沒有生命危險。

市民如果有案件資料,請通知警方,匿名報案熱線電話是(415) 575-4444。

