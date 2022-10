Santa Clara縣5至11歲兒童可接種新型肺炎Bivalent加強針（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

新型肺炎Bivalent混合加強針週一運抵Santa Clara縣,公共衛生局宣佈,會開始提供新版加強針予5至11歲的兒童接種。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)於8月緊急授權12歲或以上的人士接種Bivalent混合加強針。

FDA上星期再批准5歲或以上的兒童接種Pfizer混合加強針,6歲或以上可接種Moderna加強針。

Santa Clara縣公共衛生局週一宣佈,5歲或以上的兒童,如果距離上一次接種疫苗有兩個月,就可以接種新版加強針,接種地點包括縣府的疫苗接種中心,以及診所,市民可以去到www.sccfreevax.org了解如何預約。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody表示,縣內合資格且已經接種加強針的市民只有11%,她鼓勵市民接種加強針。

Cody說:「眾所周知,Omicron變種亞型分支病毒還在流傳,而新的加強針能夠保護我們。」

她表示接種加強針亦可以減低患重症的機會。

Cody說:「如果沒有打針,感染後病徵可能會維持10至14日,如果接種了加強針,你可能只會病4至6日。」

Sara Cody又指,基於南半球一些過了冬天的國家的數據,預計Santa Clara縣今年的流感會較過去嚴重,社區現時已有零星個案,但未有爆發。

