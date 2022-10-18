Santa Clara縣5至11歲兒童可接種新型肺炎Bivalent加強針（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

新型肺炎Bivalent混合加強針週一運抵Santa Clara縣，公共衛生局宣佈，會開始提供新版加強針予5至11歲的兒童接種。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）於8月緊急授權12歲或以上的人士接種Bivalent混合加強針。

FDA上星期再批准5歲或以上的兒童接種Pfizer混合加強針，6歲或以上可接種Moderna加強針。

Santa Clara縣公共衛生局週一宣佈，5歲或以上的兒童，如果距離上一次接種疫苗有兩個月，就可以接種新版加強針，接種地點包括縣府的疫苗接種中心，以及診所，市民可以去到www.sccfreevax.org了解如何預約。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody表示，縣內合資格且已經接種加強針的市民只有11%，她鼓勵市民接種加強針。

Cody說：「眾所周知，Omicron變種亞型分支病毒還在流傳，而新的加強針能夠保護我們。」

她表示接種加強針亦可以減低患重症的機會。

Cody說：「如果沒有打針，感染後病徵可能會維持10至14日，如果接種了加強針，你可能只會病4至6日。」

Sara Cody又指，基於南半球一些過了冬天的國家的數據，預計Santa Clara縣今年的流感會較過去嚴重，社區現時已有零星個案，但未有爆發。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。