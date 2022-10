【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西警方搗破一個地下賭場,多人被捕,起出可卡因、現金以及贓物。

根據警方,該地下賭場位於聖荷西North Capitol Avenue夾Avenue B,賭場涉及非法賭博、販毒及買賣賊贓,當中一人更與一宗刺刀襲擊案有關。

警方已經調查了該地下賭場一段時間,特警隊及警員上星期四持拘捕令及搜查令去到非法賭場,多人被拘留,7名亞裔被捕,他們年齡介乎35歲至54歲,7人都是聖荷西居民,其中一人身上持有已經上彈的手槍及可卡因,5名被捕的疑犯還涉及其他案件。

行動中警員亦起出七安士的可卡因,一個臨時搭建的可卡因加工場,幾千元現金,多部賭博機,以及贓物。

警方呼籲,若市民有任何關於該案或相關案件的資料,可以致電匿名舉報熱線,電話是(408) 947-7867。

