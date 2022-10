【KTSF 朱慧琪報導】

加州州長紐森宣佈明年2月底將解除加州新型肺炎緊急狀態。

州長辦公室指,由於州府在疫苗接種和公共衛生方面的努力湊效,感染Covid住院個案和死亡率明顯下降,因此決定明年2月28日,解除加州新型肺炎緊急狀態。

州府指,因為已經有對抗Covid所需的工具,包括疫苗、加強針、檢測和抗病毒藥物,並且考慮到醫療系統在1、2月份有可能應付在長假期過後的激增案例,所以選擇在2月底日子。

雖然解除疫情的緊急狀態,但是仍然會跟隨早前宣佈的SMARTER計劃,確保加州隨時準備好迅速有效地應對新出現的變種病毒,讓居民感覺到生活已回歸正常。

