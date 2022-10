East Palo Alto有47個全新可負擔房屋單位開放申請

【KTSF 傅景竑報導】

位於中半島的East Palo Alto,有47個全新的可負擔房屋單位開放申請。

位於East Palo Alto East Bayshore街1805號的Light Tree Apartments Phase 2即將全新落成,現在有47個可負擔房屋單位開放申請。

對地區收入中位數30%的民眾,開放申請2個studio開放式單位,及6個單睡房住宅單位,月租均以住戶收入的30%為準。

對地區收入中位數50%的民眾,開放申請7個studio開放式單位,10個單睡房住宅單位,及13個兩睡房單位,月租均以住戶收入的30%為準。

對地區收入中位數60%的民眾,開放申請2個studio開放式單位,及13個三睡房單位,月租均以住戶收入的30%為準。

申請者收入限制依據San Mateo縣地區收入中位數,以兩人住戶為例,地區收入中位數30%的申請者,年收入限制為44,760元;地區收入中位數50%的申請者,年收入限制為74,600元;地區收入中位數60%的申請者,年收入限制則為89,520元。

對Light Tree Apartments Phase 2有興趣者,可以在網上提出申請,截止日期是11月2日,當局將審查申請人資格,符合資格的人士先到先得。

查詢詳情,請瀏覽:Smc.housingbayarea.org/listing/

