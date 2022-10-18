East Palo Alto有47個全新可負擔房屋單位開放申請

【KTSF 傅景竑報導】

位於中半島的East Palo Alto，有47個全新的可負擔房屋單位開放申請。

位於East Palo Alto East Bayshore街1805號的Light Tree Apartments Phase 2即將全新落成，現在有47個可負擔房屋單位開放申請。

對地區收入中位數30%的民眾，開放申請2個studio開放式單位，及6個單睡房住宅單位，月租均以住戶收入的30%為準。

對地區收入中位數50%的民眾，開放申請7個studio開放式單位，10個單睡房住宅單位，及13個兩睡房單位，月租均以住戶收入的30%為準。

對地區收入中位數60%的民眾，開放申請2個studio開放式單位，及13個三睡房單位，月租均以住戶收入的30%為準。

申請者收入限制依據San Mateo縣地區收入中位數，以兩人住戶為例，地區收入中位數30%的申請者，年收入限制為44,760元；地區收入中位數50%的申請者，年收入限制為74,600元；地區收入中位數60%的申請者，年收入限制則為89,520元。

對Light Tree Apartments Phase 2有興趣者，可以在網上提出申請，截止日期是11月2日，當局將審查申請人資格，符合資格的人士先到先得。

查詢詳情，請瀏覽：Smc.housingbayarea.org/listing/

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