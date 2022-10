【KTSF】

中半島Daly City警方經過個多月的調查,週一公佈拘捕兩名疑犯,他們涉嫌於8月底在Skyline Plaza持械行劫,搶走一名途人的法國鬥牛犬。

Daly City警方消息指,與舊金山(三藩市)警方合作拘捕了居於東灣El Cerrito的一名19歲女疑犯,找到了鬥牛犬,並已交還給主人。

另拘捕一名涉案居於Daly City的19歲男疑犯,搜證期間起出了多支槍,及大容量子彈匣,兩人已被收押並將面對多項重罪起訴。

