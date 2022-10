【KTSF】

COVID疫情目前仍然在影響美國民眾的預期壽命。

根據期刊《Nature Human Behavior》週一發表的研究報告顯示,2020-2021年,全球包括美國在內的29個國家的人口預期壽命,仍然低於應有水平。

但當其他國家的人口預期壽命,已經開始從疫情低谷開始反彈時,美國目前的人口預期壽命仍然持續下降。

美國人的預期壽命過去兩年都是持續下降,從79.8歲下降到了77.4歲。

雖然美國已經大量施打疫苗,但人均年齡下降幅度仍是全球第三大。

另外,研究特別指出,擁有高比例施打疫苗的國家,他們國民的預期壽命所受到影響也比較小。

