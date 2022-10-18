國會調查特朗普在任期間有否試圖隱瞞新型肺炎疫情實際情況

October 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

國會正調查前總統特朗普在任期間，是否試圖隱瞞新型肺炎疫情的實際情況。

由民主黨領導的COVID危機小組委員會發佈長達91頁的指控書，內容包括：沒有允許聯邦疾控中心（CDC）的高級官員，在疫情早期時，向外界傳達有關資訊，有一名傳訊官員就指，特朗普委任Michael Caputo做衛生部長一事，令她感到受威脅。

另一名疾控中心官員指，Michael Caputo曾認為，他的聲明會引起過份恐慌，此後他就沒再被要求做電話簡報。

前衛生部長Caputo否認指控，並暗示該名傳訊官員之不滿他，是因為曾與他管理風格不合，發生衝突後作出報復。

另一些疾控中心官員指，特朗普政府曾令一些科學報告的處理過程和發佈，無法順利完成。

還有一個疫控中心官員也指，在疫情期間，並不是他的團隊關閉邊境，而是奉命這樣做。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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