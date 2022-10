國會調查特朗普在任期間有否試圖隱瞞新型肺炎疫情實際情況

【KTSF 朱慧琪報導】

國會正調查前總統特朗普在任期間,是否試圖隱瞞新型肺炎疫情的實際情況。

由民主黨領導的COVID危機小組委員會發佈長達91頁的指控書,內容包括:沒有允許聯邦疾控中心(CDC)的高級官員,在疫情早期時,向外界傳達有關資訊,有一名傳訊官員就指,特朗普委任Michael Caputo做衛生部長一事,令她感到受威脅。

另一名疾控中心官員指,Michael Caputo曾認為,他的聲明會引起過份恐慌,此後他就沒再被要求做電話簡報。

前衛生部長Caputo否認指控,並暗示該名傳訊官員之不滿他,是因為曾與他管理風格不合,發生衝突後作出報復。

另一些疾控中心官員指,特朗普政府曾令一些科學報告的處理過程和發佈,無法順利完成。

還有一個疫控中心官員也指,在疫情期間,並不是他的團隊關閉邊境,而是奉命這樣做。

