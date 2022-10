二十大開幕 習近平代表十九屆中央委員作報告

【有線新聞】

中共第二十次全國代表大會早上在北京開幕,總書記習近平發表工作報告時指出,未來五年是全面建設社會主義現代化國家的關鍵時期,必須堅持黨的領導,堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路。

二十大開幕,總書記習近平代表十九屆中央委員會發表報告,先回顧了十九大以來的五年是極不尋常、極不平凡的五年,但在黨的全面領導和黨中央集中統一領導下,攻克了許多長期沒有解決的難題,包括完成全面脫貧,全面建成小康社會的歷史任務。

習近平說:「從現在起,中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國,實現第二個百年奮鬥目標,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」

總體戰略是首先到2035年基本實現社會主義現代化,然後到二十一世紀中葉,建成社會主義現代化強國。

要實現這個目標,習近平提出要開闢馬克思主義中國化時代化,把握好由他自十八大以來提出的新時代中國特色社會主義思想,堅定不移全面從嚴治黨,以黨的自我革命引領社會革命。

習近平說:「我們要落實新時代黨的建設總要求,健全全面從嚴治黨體系,健全縱覽全局、協調各方的黨的領導制度體系,完善黨中央重大決策部署落實機制,確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致,確保黨的團結統一。」

習近平又強調,國家安全是民族復興的根基,必須堅定不移貫徹總體國家安全觀,加快建成世界一流軍隊,提高捍衛國家主權、安全和發展利益的能力。同時亦要牢牢掌握黨對意識形態工作領導權,加強全媒體傳播體系建設,推動形成良好網絡生態。習近平:「鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論,增強中華文化的傳播力影響力,展現可信、可愛、可敬的中國形象,推動中華文化更好走向世界。」

習近平說未來五年是建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期,是一項偉大而艱巨的事業,必須增強憂患意識,做到居安思危、未雨綢繆。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。