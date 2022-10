【KTSF】

韓國人氣男團防彈少年團BTS 17日宣布,團員將陸續入伍服兵役。

年齡最大、年底即將滿30歲的Jin,將在10月底申請取消延後入伍,之後依照兵役廳程序入伍服役。

根據南韓法律,男性18至30歲必須服役,但是對演藝事業正在巔峰的男性將被迫中斷,因此不斷有男藝人延遲兵役或是逃避兵役。

南韓輿論對於BTS成員是否該享受免服兵役待遇十分兩極,有人認為BTS對大眾文化宣傳有極大貢獻,但也有人認為基於公平原則,只要健康男性都應該服兵役。

由於BTS成員醞釀單飛許久,這次入伍當兵,或許是最好的時機。

