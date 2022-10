舊金山灣區收入中位數去年大幅下跌 原因與疫情期間人口出走有關（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區的收入中位數在去年經歷最大幅度的下跌,原因與疫情期間的人口出走有關。

根據聯邦人口普查局的報告,2019至2021年間,25個人口密度最高的都會區中,舊金山與周邊城市收入中位數下跌4.6%,為跌幅最高,原因是疫情期間流失的高收入人口,但這個趨勢恐怕只會持續。

這個都會區包括舊金山、Alameda、Contra Costa、San Mateo及Marin縣,在2019年的家庭收入中位數為121,551元,在2021則下滑至116,005元,與紐約都會區為收入中位數下跌最多的兩個區域。

根據The Mercury News報導,專家評估這波降幅與疫情間,灣區科技業改為遠距工作有關,當這些高薪職員不再需要待在都會區負擔高租金及生活費,他們很理所當然的選擇搬離城市。

而不只是職員在流動,疫情期間,Oracle、HP及Tesla也將企業總部遷離矽谷至德州,許多員工也就跟著離開。

2021年間舊金山都會區就流失,超過116,000人,相當於人口的2.5%,這波出走已經反應在收入中位數,但對當地的經濟影響還有待觀察。

而另一份人口普查調查則顯示,舊金山都會區有7.6%的居民希望將在未來一年搬離該區域,原因大多與高房價及生活品質有關,再次反應這波出走潮的真實性。

雖然被列為跌幅最大,舊金山都會區還是在本次報告中收入最高的區域,該報告也未納入聖荷西都會區並列評估。

