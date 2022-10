影評：軍政府受審的歷史劇《阿根廷1985》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

37年前轟動南美洲,針對軍政府成員的一起審訊。

南美洲國家阿根廷,過去一百年的歷史,民選政府頻頻被政變推翻。1983年上任的民選總統 Alfonsin,在結束7年的軍政府政權之後,下令被指指導綁架、折磨、謀殺上萬阿根廷平民的9名軍政府成員必須受審。

負責審訊的重任落在檢控官Julio Strassera 和副檢控官Luis Moreno Ocampo 身上。Strassera 開始時,甚至不相信審訊會進行,卻也和助理選出一組全新、幾乎沒有任何經驗的助理團隊。他們有五個月的時間收集證據,並找來肯做證的證人。準備審訊期間,Strassera 和家人也都收到死亡恐嚇。

導演Santiago Mitre 在接受《電影試片室》訪問的時候表示,考察期間有和這些當時年輕的律師團隊成員見面,了解他們的心態。

Santiago Mitre:“他們向我說,工作過多,匯集證人的過程也非常困難。為了收集證據,沒有感到害怕的時間。我了解到,一旦有一個重要的目標,就沒有感到害怕的時間。”

電影的重頭戲,自然是審訊中709個案的精華。其中一些故事,包括一名孕婦在蒙面和雙手被綁的情況下,在車中生產的故事,叫人震撼。

導演Mitre 透露,這起震撼南美洲的事蹟,已經開始被新一代遺忘,於是要喚醒人們珍惜現有的民主社會。

Santiago Mitre:“大家現在生活在一個如此分裂,並具如此強烈的對抗的社會中。我認為當時這個審訊,象徵著人們的團結。見證社會在經歷阿根廷史上,最黑暗的時代之後,如何復原。見證社會是可以朝好的、正確的、具啟發性的方向前進。“

飾演檢控官Strassera 的是阿根廷影壇的重量級演員Ricardo Darin,對審訊期間面對種種威脅,仍舊保持冷靜、沉著應戰的精神,將這個現代人物的英雄化低調處理,激發任何人都可以在重要時刻挺身而出。

導演Mitre 同樣參與劇本創作。一幕接一幕的加強觀眾的不安感覺,感受劇中人物面對的壓力和威脅,從中了解他們的勇氣。而對主人翁Strassera 的刻畫,具有立體、真實感,讓人們更了解這個重要的歷史人物。再次突顯,一般市民要是鼓起勇氣,是有能夠改變歷史的力量。

《阿根廷1985 Argentina, 1985》在今年的歷史劇中尤其突出。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影10月21日在串流平台 Amazon Prime Video 開映。

電影網頁:https://www.imdb.com/title/tt15301048/?ref_=nv_sr_srsg_0

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Argentina, 1985″ Review: Historical trial of Argentina’s military leaders

“Screening Room” reviews “Argentina, 1985”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.imdb.com/title/tt15301048/?ref_=nv_sr_srsg_0

Streaming on Amazon Prime Video October 21