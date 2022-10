【KTSF】

美國9月份的按年通貨膨脹率略為放緩到8.2%,不過核心CPI消費價格指數,則按年暴增6.6%,超過預期。

聯邦勞工統計局週四公布的數據顯示,食品雜貨價格上漲了13%,雞蛋價格暴漲30.5%,最為誇張,咖啡則上漲15.7%。

此外,電費上漲超過一成五,天然氣的漲幅更超過三成。

為了降低通脹壓力,聯儲局已經多次升息,財經分析人士認為,接下來肯定還會繼續升息。

