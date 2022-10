【KTSF 尹晉豪報導】

加州地質研究所(CGS)發佈更新版的海嘯危險地圖,協助居民進一步了解海嘯的危險,以及如何規劃疏散計畫,灣區有多個縣都有更新。

根據The Mercury News的報導,加州地質研究所和州長緊急服務辦公室公佈最新的海嘯災害地圖,當中灣區有4個縣有更新,包括Marin、Napa、Solano和Sonoma縣。

更新後的地圖顯示地區遭淹沒的風險和逃生規劃,讓民眾參考。

當局表示,新地圖修正了自2009年發佈的地圖,提供新數據和電腦模型的更新,當局建議住在這些城市的居民及時前往網站查看。

海嘯災害地圖網址是:Conservation.ca.gov

