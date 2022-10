駐舊金山台北經文處解答僑胞是否還有台灣選舉投票權（視頻）

【KTSF】

台灣年底縣市長選舉選情愈來愈熱,也使得許多旅居海外的台灣僑民關注自己是否還有投票權,對此駐舊金山台北經文處特別公布有關規定,希望有助解答僑胞的疑惑。

不同於台灣總統大選,海外僑民都有投票權,年底的縣市長選舉,以及18歲公民權的修憲公投,必須要有戶籍的選民才有資格投票。

不過疫情期間,許多旅居海外的僑民,因為超過兩年沒有回台灣,導致戶籍被遷出,倒底這些被遷出戶籍的選民,還能不能在11月26日的選舉投票,近期引發熱議。

駐舊金山台北經文處週四公告,對於相關規定做出清楚說明,首先,已經出境台灣2年以上,而且戶籍已經被遷出者,依規定未被列入選舉人名冊中,原則上已無法參與這次的投票。

其次,先前如果戶籍因為出境兩年而被遷出,但是已經在今年7月26日之前辦理遷入戶籍者,也就是在選前四個月已恢復戶籍的人士,仍可以參與這次的縣市長選舉投票。

第三,如果想參與18歲公民權修憲複決公投的話,就必須是在今年5月26日之前,也就是投票日6個月前,就恢復戶籍的人士才有資格。

另一方面,經文處也提醒僑民,必須持台灣護照或入國證明書入境,才能以國民身份申辦戶籍、健保、不動產、遺產、國民年金,以及投票等事宜,如果持外國護照入境臺灣便無法辦理。

