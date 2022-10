台灣行政院與史丹福大學和柏克萊大學攜手 帶領臺灣13家法人新創公司鏈結矽谷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣行政院經濟部技術處首次與史丹福大學和柏克萊大學攜手,帶領臺灣13家法人新創公司鏈結矽谷,預計創造至少新台幣3億元產業機會。

台灣行政院經濟部技術處長期以來運用科專計劃,支持產業科技研發,近年來隨著創新創業,成為驅動全球經濟的新顯學。

經濟部技術處設立競賽評選機制激勵法人創業,催化新興領域事業的獨角獸,週四宣布首次與史丹福大學工學院及柏克萊加大SkyDeck加速器簽訂合作協議,並預計於今年選送第一批13家法人新創,透過專業化、客製化、國際化的新創輔導,協助法人研發新創,接軌全球,預計創造至少3億台幣的產業機會。

台灣經濟部技術處處長邱求慧說:「我們這次選團隊不是台灣單方面選,我們這次是有結合史丹福跟柏克萊,他們也派出評審來一起選,這樣比較能夠去找到他們從美國、從矽谷的觀點,你們台灣有什麼科技對他們來講,是比較有吸引力,比較有市場商機,或是他們這邊比較缺的,從這個角度一起來看。」

這個簡稱TREE的「科專事業化生態系推動」選出的公司,將進行為期3個月的系統化課程,期待技術處長期扶植的臺灣科技新創成果,進而提升臺灣未來經濟成長的機會。

邱求慧說:「我們希望他是一個比較,具有開創性的一個,可以去跟國際連結,不要只把一些市場跟資金限縮在台灣市場,能夠跟國際上對接,是我們這次項目的主要目的。」

這13家公司包括生醫類、資安類、AI類、通訊與半導體類等,目前在美東訪問的台灣經濟部長王美花週五將來到灣區,拜訪矽谷的高科技公司。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。