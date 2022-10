【KTSF】

由於物價指數上升,社會安全局宣布,明年的社安金會加8.7%。

美國現時有7千萬人領取社會安全金。

社會安全局按年度的物價指數調整,由於通脹率高企,這次調整幅度也達到8.7%,這是從1981年以來升幅最大,平均上調146元,至於是否能平衡到物價的升幅,則有待觀察。

