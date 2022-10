【KTSF】

聯合航空(United Airlines)宣佈從明年夏季開始,增加熱門歐洲城市的直航班機。

由明年5月23號起,聯合航空將會增加每日從舊金山(三藩市)直飛意大利羅馬的航班。

聯合航空也表示,從紐約、芝加哥及首都華盛頓去歐洲的航班也有所增加,當中包括前往西班牙馬拉加、瑞典的斯德哥爾摩,以及阿聯酋的杜拜等城市。

