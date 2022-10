舊金山Mission區持槍搶劫案一人中槍 警拘三人

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Mission區週二凌晨發生持槍搶劫案,一名受害人在事件中中槍,警方隔天逮捕三名涉案男子,並起獲槍械。

持槍搶劫事件發生在舊金山23街3200號路段,警方表示,在週二凌晨過了午夜之後,到現場調查一起開槍事件,發現被搶劫的幾名受害人當中,有一人中槍,送往醫院醫治,沒有生命危險,涉案人乘坐一輛白色轎車離開現場。

警方週三上午大約11點,在SoMa區的Folsom街1100號路段,發現懷疑涉案的轎車,並看見三名男子下車後,走進一間商店。

警方先是逮捕了22歲的Kiemariah Richmond,從他身上搜到一把槍,另外兩名男子逃到商店後面,然後爬上屋頂。

但是兩名男子不肯投降,之後再下樓跑離現場,卻被警方逮捕,他們是21歲的Keyari Carter,和一名15歲的青少年,警方也在21歲男子身上搜獲一把槍,之後也在屋頂起獲一支來福槍。

兩名成年男子都是舊金山居民,三人面對的控罪包括搶劫、意圖搶劫、非法持槍、意圖謀殺、持槍犯罪、拒捕等。

事件還在調查中,有任何消息的民眾可以聯絡警方。

