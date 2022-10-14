舊金山Mission區持槍搶劫案一人中槍 警拘三人

October 14, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Tony Magpantay / MGN)

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Mission區週二凌晨發生持槍搶劫案，一名受害人在事件中中槍，警方隔天逮捕三名涉案男子，並起獲槍械。

持槍搶劫事件發生在舊金山23街3200號路段，警方表示，在週二凌晨過了午夜之後，到現場調查一起開槍事件，發現被搶劫的幾名受害人當中，有一人中槍，送往醫院醫治，沒有生命危險，涉案人乘坐一輛白色轎車離開現場。

警方週三上午大約11點，在SoMa區的Folsom街1100號路段，發現懷疑涉案的轎車，並看見三名男子下車後，走進一間商店。

警方先是逮捕了22歲的Kiemariah Richmond，從他身上搜到一把槍，另外兩名男子逃到商店後面，然後爬上屋頂。

但是兩名男子不肯投降，之後再下樓跑離現場，卻被警方逮捕，他們是21歲的Keyari Carter，和一名15歲的青少年，警方也在21歲男子身上搜獲一把槍，之後也在屋頂起獲一支來福槍。

兩名成年男子都是舊金山居民，三人面對的控罪包括搶劫、意圖搶劫、非法持槍、意圖謀殺、持槍犯罪、拒捕等。

事件還在調查中，有任何消息的民眾可以聯絡警方。

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