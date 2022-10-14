舊金山選民將表決是否再加地稅支付舊金山市立大學教育項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）屋主目前為舊金山市立大學每年交99元的地稅，用在市立大學的營運上，而11月選舉中的O提案，選民將表決是否要再加地稅來支付一些舊金山市立大學的教育項目。

加州法例限制市府能夠給市立大學的撥款，但是允許選民每4年增加市府給市立大學的撥款。

舊金山業主目前每年繳付的地稅中，有99元是給舊金山市立大學，用在教師、輔導員和圖書館等用途，這地稅在2032年期滿。

O提案建議為舊金山市立大學，再收額外的地稅20年，獨立家庭屋每年150元，每個公寓單位150元，非住屋用途的業主，每年付150元到4,000元。

稅收將分成四個相等部份，用在：

— 學生的服務項目

— 例如英語班和入籍班等基本技術課程

— 職業培訓和找工作的項目

— 少數族裔學生的學業與領導項目

這項地稅會隨著通貨膨脹而增加，兩種物業將豁免：在住戶中有超過65歲人士的房子；和那些不需要交地稅的房子，例如非牟利機構所擁有的物業。

市立大學必須設立一個監督委員會，確保稅收的正確用途。

審計師辦公室的報告指出，要是O提案通過，每年大約可收取到3,700萬的稅收，收稅費用頭一年是6百萬，接下來的每一年是每年3百萬，時效是2023年7月開始的20年。

O提案是由市民聯署放在選票上。

華人進步會民事教育主任吳小雯（Tiffany Ng）說：「很多華裔，特別是華埠居民，到市立大學上英語班和入籍班，還有一些專業技能課程，像是怎樣成為托兒員、清潔工人等，這些都是關係到我們社區生活的進修班，O提案是要投資在市立大學上。」

支持O提案的主要是市立大學的教職人員，還有商界和社區組織。

而反對O提案的人士包括市長和一些市議員，還有舊金山住屋協會和納稅人協會，反對的理由包括現有為市立大學徵收的地稅，在2032年才期滿，現在又要額外再加地稅，而市立大學已經有得到州府、市府、聯邦撥款，還有從現有的地稅和公債取得經費，校方每年的預算是2.5億，市立大學校方必須在財務上負責。

O提案只需要超過半數贊成票就可通過。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。