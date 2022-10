【KTSF】

根據勞統計局的數據,全美平均家庭年開支約64,000元,舊金山(三藩市)都會區的家庭平均每年的開支約91,000元,較全國平均多花2萬7千元。

在舊金山奧克蘭(屋崙)Hayward都會區的家庭,每年最大的開支是房屋,平均花約38,000元,佔總開支近42%。

全國平均家庭的房屋支出則佔34%,交通費佔三藩市地區家庭預算12%,在全國平均家庭預算則佔16%,食品佔家庭消費近12%。

