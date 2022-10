【KTSF 張擎鳳報導】

聖荷西警方正在調查同一日發生的三宗涉及行人的車禍,其中一宗為致命車禍。

週四晚7點26分,在Lundy夾Sajak Ave的車禍,造成一名婆婆喪命,這是市內今年第28宗涉及行人的致命車禍,警方表示,肇事司機在場配合調查。

在同日中午12點半,另一宗車禍發生於Monterey夾Montecito Vista Dr.,一名男性長者行人受重傷送院,肇事司機不顧而去。

20分鐘後又有一宗車禍,發生在Monterey Rd 2100號路段,一名踏單車的人士被一輛車撞上。

