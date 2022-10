北卡Raleigh市發生槍擊案5死兩傷 疑兇為15歲少年

【KTSF】

北卡羅來納州首府Raleigh市發生大規模槍擊事件,造成五人死亡兩人受傷,其中一名受害者是一名下班的警察,正在上班途中,當局說嫌疑人是一名15歲的男性。

週四晚上,東Raleigh市Hedingham區的街道上發生了槍擊事件,當局一度提醒居民要留在室內。

Raleigh市長Mary-Ann Baldwin說:「你祈禱這樣的事情永遠不會在這裡發生,它發生了

Raleigh市警局說,現場延伸超過兩英里,遍及鄰里街道和附近的一條綠蔭道路,以警方和槍手對峙結束,涉嫌犯案的15歲槍手受重傷,一名了解案件的消息人士告訴CNN,警方追回了一把手槍和一把長槍。

Raleigh市警察局長Estella D. Patterson說:「我的心很沉重,因為我們不知道為什麼會發生這場悲劇。」

Raleigh市警局週五確認了五名死者,他們的年齡從16歲到52歲不等,五名死者中有一名正在上班途中的警員,一個女性在自家門口和鄰居聊天時中槍死亡,一個女性在遛狗時遇害,另一個受害人則在做運動時中槍不治。

其中一名被確認為49歲的死者Sue Karnatz,她的丈夫發聲明說,她是一個非常有愛心的妻子,對三個分別10、13、14 歲的男孩是非常慈愛的母親,會非常想念她。

Raleigh市發生暴力槍擊案,令一些市民想搬走。

Christine Hines, Neighbor/鄰居說:「我想搬離這個地區,然後我也考慮到,沒有完美的地方,這是我見過最接近完美的地方,但不確定我想留下來。」

在事件受傷的兩人中,也有一名Raleigh市K9警員。

