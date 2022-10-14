北卡Raleigh市發生槍擊案5死兩傷 疑兇為15歲少年

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北卡羅來納州首府Raleigh市發生大規模槍擊事件，造成五人死亡兩人受傷，其中一名受害者是一名下班的警察，正在上班途中，當局說嫌疑人是一名15歲的男性。

週四晚上，東Raleigh市Hedingham區的街道上發生了槍擊事件，當局一度提醒居民要留在室內。

Raleigh市長Mary-Ann Baldwin說：「你祈禱這樣的事情永遠不會在這裡發生，它發生了

Raleigh市警局說，現場延伸超過兩英里，遍及鄰里街道和附近的一條綠蔭道路，以警方和槍手對峙結束，涉嫌犯案的15歲槍手受重傷，一名了解案件的消息人士告訴CNN，警方追回了一把手槍和一把長槍。

Raleigh市警察局長Estella D. Patterson說：「我的心很沉重，因為我們不知道為什麼會發生這場悲劇。」

Raleigh市警局週五確認了五名死者，他們的年齡從16歲到52歲不等，五名死者中有一名正在上班途中的警員，一個女性在自家門口和鄰居聊天時中槍死亡，一個女性在遛狗時遇害，另一個受害人則在做運動時中槍不治。

其中一名被確認為49歲的死者Sue Karnatz，她的丈夫發聲明說，她是一個非常有愛心的妻子，對三個分別10、13、14 歲的男孩是非常慈愛的母親，會非常想念她。

Raleigh市發生暴力槍擊案，令一些市民想搬走。

Christine Hines, Neighbor/鄰居說：「我想搬離這個地區，然後我也考慮到，沒有完美的地方，這是我見過最接近完美的地方，但不確定我想留下來。」

在事件受傷的兩人中，也有一名Raleigh市K9警員。

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