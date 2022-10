【KTSF】

四年前在佛羅里達州發生的Marjory Stoneman Douglas高中校園槍擊案,被告週四被判終身監禁,不准假釋。

四年前發生的這宗校園槍擊案,一共造成17人死亡,死者包括14名學生和三名教職員。

被告Nikolas Cruz當年犯案時是19歲,他曾經就讀這間高中,他被控17項目一級謀殺罪,以及17項企圖一級謀殺罪。

被告在去年認罪,陪審團週四要決定究竟應該判被告死刑抑或終身監禁。

消息指出,其中一個陪審員覺得被告精神有問題,因此不應判死刑,也有陪審員堅決反對執行死刑,結果陪審團判他終身監禁。

根據佛州法例,陪審團必須最少對其中一項控罪,一致投贊成票才能判處死刑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。