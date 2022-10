調查國會大樓衝擊事件眾院委員會傳召特朗普作證

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院調查去年1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會,週四表決通過傳召前總統特朗普現身作證,特朗普被指控煽動1月6日當天的衝擊行動,企圖推翻2020年大選結果。

針對1月6日國會大樓衝擊事件,國會眾議院的特別調查委員會投票決定傳召特朗普現身作證,委員會副主席共和黨籍的Liz Cheney說,大量證據顯示,1月6日國會大樓衝擊事件的起因事關一個人,他就是特朗普,她指特朗普全程親身參與事件,因此必須要特朗普現身宣誓作證,務求在特朗普身上找到答案。

Liz Cheney說:「我們應直接向挑起衝擊的人尋找答案,特朗普早有預謀去宣稱,選舉是舞弊和在大選日前被人偷去,在他知道大選結果之前。」

Liz Cheney又說,在委員會調查多名關鍵人物時,委員會已掌握足夠材料去簽發刑事轉介。

今次是委員會第十次,也是最後一次公開聆訊,週四的焦點集中於特朗普1月6日當天的精神狀態和動機,國會眾議員進行了結案陳詞,週四也有證人作證,指控特朗普明知自己在大選中落敗,但仍然戀棧權力。

特朗普的發言人就表示,國會議員毫無理據,特朗普不會受到威嚇。

消息指出,幾乎沒有人預期特朗普屆時會出席委員會的傳召作證,如果共和黨人在11月中期選舉中重奪國會眾議院的控制權,新的以共和黨為主導的眾議院,可能會在明年初解散眾議院這特別調查委員會。

