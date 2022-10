【KTSF 周正鈞報導】

有地產界人士估計,明年加州房地產會下跌8.8%。

聯邦放貸機構房地美的數據顯示,至週四為止,30年期的按揭利率已經升至6厘92,是20年來最高,也比去年升了一倍。

房地美的首席經濟師警告,未來幾個月,是經濟及房地產市場的關鍵時刻,他已注意到房屋價格及銷售有所下跌,因聯儲局加息打擊通脹,產生了一個小型的經濟衰退周期。

加州地產經紀聯會的2023加州房產市場預期報告中的基數顯示,獨立屋銷售明年會下跌至333,450間,比去年預計數字359,220間,下降了7.2%。

而加州的中型房屋平均價格就會下跌8.8%,原因在於買家減少競價,及房屋銷售正常化,但這份報告的市場預測就沒有按地域而細分。

