【KTSF】

中半島San Mateo縣的衛生官員計劃下星期在East Palo Alto市,逐戶上門做有關氣候變化的調查。

調查人員將會問到,市民如何受到氣候變化問題影響,例如是極端炎熱、水位上升、山火、空氣質素及蚊患問題等等。

調查結果將會用作評估East Palo Alto居民需要的資源,及以便當局準備緊急應變計劃。

San Mateo縣職員及義工計劃於下星期17至19號,隨機抽樣調查。

調查人員屆時將會佩戴職員證,不會問到居民個人資料,或要求居民出示身份證明。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。