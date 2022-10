【KTSF】

加州衛生部宣布由週四開始,年滿5歲的兒童都可以接種更新版的新型肺炎疫苗加強針。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)緊急授權為5歲或以上的兒童接種Pfizer新版本的新型肺炎疫苗加強劑,年滿6歲的兒童可接種Moderna的新版本加強劑。

聯邦疾控中心(CDC)也推薦接納緊急授權,代表現在開始,年滿5歲的兒童也可以接種新版本的加強劑。

州衛生部表示,所有已經完成接種新型肺炎原始疫苗的兒童,都可以接種新版加強劑,只要接種對上一劑疫苗的時間,與現在相隔最少兩個月就可以。

家長可以到http://MyTurn.ca.gov網站登記預約。

