康州Bristol市3名警員遭伏擊 兩警中槍身亡

【KTSF 張擎鳳報導】

康涅狄格州Bristol市週三晚有3名警員遭到伏擊，兩名警員中槍身亡，另一名受重傷。

週三晚10點半鐘左右，Bristol市警方接報，有兩兄弟發生爭執，引發一宗疑似家庭暴力事件，3名警員到場處理，在現場屋外伏擊，警員同一名持槍的男子駁火。

警員Alex Hamzy當場死亡，警員Dustin Demonte送院後不治身亡，第三名警員就受傷。

涉案的兩兄弟中，其中一人Nicholas Butcher被擊斃，他弟弟Nathan Butcher就受傷要送院留醫。

事後附近的鄰居們說，當時他們聽到陣陣槍聲，合共大約30槍。

鄰居Robyn Lauzon說：「就像是一陣大約十聲槍響，然後又是一陣槍響，我丈夫跑下樓，看著窗外，然後又響了。警笛瘋狂地響，就像一個戰區。」

案件目前在調查中，當局認為案情顯示有人似乎是為了引誘執法人員到現場，而故意打電話報警說有家庭暴力事件發生。

今個星期全國已經有至少10名警員受到槍擊，當中大部份都是警員接報到場處理家庭暴力案時發生。

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