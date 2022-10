康州Bristol市3名警員遭伏擊 兩警中槍身亡

【KTSF 張擎鳳報導】

康涅狄格州Bristol市週三晚有3名警員遭到伏擊,兩名警員中槍身亡,另一名受重傷。

週三晚10點半鐘左右,Bristol市警方接報,有兩兄弟發生爭執,引發一宗疑似家庭暴力事件,3名警員到場處理,在現場屋外伏擊,警員同一名持槍的男子駁火。

警員Alex Hamzy當場死亡,警員Dustin Demonte送院後不治身亡,第三名警員就受傷。

涉案的兩兄弟中,其中一人Nicholas Butcher被擊斃,他弟弟Nathan Butcher就受傷要送院留醫。

事後附近的鄰居們說,當時他們聽到陣陣槍聲,合共大約30槍。

鄰居Robyn Lauzon說:「就像是一陣大約十聲槍響,然後又是一陣槍響,我丈夫跑下樓,看著窗外,然後又響了。警笛瘋狂地響,就像一個戰區。」

案件目前在調查中,當局認為案情顯示有人似乎是為了引誘執法人員到現場,而故意打電話報警說有家庭暴力事件發生。

今個星期全國已經有至少10名警員受到槍擊,當中大部份都是警員接報到場處理家庭暴力案時發生。

