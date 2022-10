【KTSF】

哥倫比亞大學和百人會聯合展開一項關於美籍華裔的調查,民眾現在就可以在網上參與。

名為「美籍華裔現狀」的調查,當局希望能夠從中收集到在美國的華裔的人口分佈、經濟、健康、社會、政治上的資訊,把結果通知跟制定決策有關的人,並了解華裔社區的需要,從而爭取有利華裔的政策、項目和服務。

這項調查已經展開,可以用英文、簡體中文和繁體中文,任何在美國生活的華裔都可以匿名參與,民眾可到調查網站:http://bit.ly/ChineseAmericanSurvey

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。