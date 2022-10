加州參議員威善高及州眾議員丁右立爭取到撥款 兩條心理支援熱線可繼續運作（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

疫情期間,於居家令或缺乏社交底下,對於心理支援熱線的需求有所增加,州參議員威善高(Scott Wiener)及州眾議員丁右立(Phil Ting)爭取到撥款,使兩條心理支援熱線得以繼續運作。

兩條非緊急的支援熱線Warm Line,提供一星期七天全天候的服務,向有需要的加州市民提供情緒支援。

於2021年,兩條熱線總共收到八萬五千個電話,及超過三千七百個線上訊息。

州眾議員丁右立說,與防止自殺熱線不同,Warm Line是一個傾訴情緒困擾的渠道。

丁右立說:「如果你過了難捱的一天,如果你想有人傾訴都可以打這個電話,又或者你單純想跟人說話。」

丁右立與州參議員威善高在過去三年爭取到三千萬撥款,維持心理支援熱線的運作,而現在再次獲得撥款,令熱線得以持續運作多三年。

威善高表示,很多人都受到心理問題困擾,而不是每個人都面臨自殺等危機,他們只是單單需要一個傾訴對象。

威善高 說:「有很多受困擾的人,只是需要跟一個人傾訴,他們需要一個明白他們經歷的人,一個有相同經歷的人,對很多人來說這已經足夠。」

他說心理支援熱線,是一個低成本兼有效的方法,幫助不需要得到治療的人士。

而對於需要更多幫助的人士,支援熱線可以有助轉介他們去接受進一步的治療。

舊金山心理健康協會的行政總裁Mark Salazar指出,關心身邊受心理問題困擾的人士非常重要。

Salazar說:「我們必須正視心理問題被污名化,應糾正觀念,當你受困擾時,尋求協助和支援是沒有問題。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。