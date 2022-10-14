加州參議員威善高及州眾議員丁右立爭取到撥款 兩條心理支援熱線可繼續運作（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

疫情期間，於居家令或缺乏社交底下，對於心理支援熱線的需求有所增加，州參議員威善高（Scott Wiener）及州眾議員丁右立（Phil Ting）爭取到撥款，使兩條心理支援熱線得以繼續運作。

兩條非緊急的支援熱線Warm Line，提供一星期七天全天候的服務，向有需要的加州市民提供情緒支援。

於2021年，兩條熱線總共收到八萬五千個電話，及超過三千七百個線上訊息。

州眾議員丁右立說，與防止自殺熱線不同，Warm Line是一個傾訴情緒困擾的渠道。

丁右立說：「如果你過了難捱的一天，如果你想有人傾訴都可以打這個電話，又或者你單純想跟人說話。」

丁右立與州參議員威善高在過去三年爭取到三千萬撥款，維持心理支援熱線的運作，而現在再次獲得撥款，令熱線得以持續運作多三年。

威善高表示，很多人都受到心理問題困擾，而不是每個人都面臨自殺等危機，他們只是單單需要一個傾訴對象。

威善高 說：「有很多受困擾的人，只是需要跟一個人傾訴，他們需要一個明白他們經歷的人，一個有相同經歷的人，對很多人來說這已經足夠。」

他說心理支援熱線，是一個低成本兼有效的方法，幫助不需要得到治療的人士。

而對於需要更多幫助的人士，支援熱線可以有助轉介他們去接受進一步的治療。

舊金山心理健康協會的行政總裁Mark Salazar指出，關心身邊受心理問題困擾的人士非常重要。

Salazar說：「我們必須正視心理問題被污名化，應糾正觀念，當你受困擾時，尋求協助和支援是沒有問題。」

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