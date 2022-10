【KTSF】

專家表示,因通貨膨脹,預計明年大多數民眾會為醫療保險以及自費看醫生支付更多費用。

由於通脹高企和需求增加,醫護人員的勞動力成本和物資的成本急升。

醫護人員現在要看更多的病人,因為不少人在疫情期間推遲了檢查,這意味著病人現在看醫生,病情會比較重,所以當醫療保險合同更新時,醫生和醫療機構會要求提高收費。

