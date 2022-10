女專欄作家指控特朗普強姦她 特朗普否認被控誹謗

【KTSF 張麗月報導】

女專欄作家卡露爾(E. Jean Carroll)指控前總統特朗普強姦她,但遭特朗普否認而引出誹謗案,法官表示,特朗普必須為這宗誹謗案出庭作證。

時尚雜誌《Elle》專欄女作家卡露爾指控特朗普在90年代中,在紐約曼克頓一間高級百貨公司的更衣室強姦她,但特朗普否認,卡露爾於是提出誹謗訴訟,聲稱特朗普的否認令她聲譽受損。

聯邦地區法官週三裁定,特朗普必須在本案審訊中宣誓作證,回答有關的問題。

法官拒絕特朗普代表律師的要求押後作證,因此這宗誹謗案訂在下星期三舉行,而原告卡露爾就會在星期五作證。

特朗普的律師團隊曾經千方百計推遲這宗誹謗案的審訊,以避免特朗普被卡露爾的律師團隊質問,但法官決定繼續審這宗案,特別考慮到原告卡露爾,已經78歲,而特朗普也76歲。

特朗普的律師就指,這宗誹謗案毫無根據。

卡露爾的律師對於法官週三的裁決表示歡迎,並且打算在下個月提出新的指控。

