舊金山H提案建議市長選舉搬到和總統選舉同一年舉行（視頻）

舊金山H提案建議把市長選舉搬到和總統選舉的同一年舉行。

舊金山的選舉年屬於單數年份,比如下一次的舊金山市長選舉,還有縣警長、地檢官、市府律師和財務官的選舉將在2023年舉行,H提案建議將舊金山這些公職選舉,移到和總統選舉同一年舉行,這意味著將現任的市長、縣警長等的任期延長一年到2024年,之後便每四年舉行一次改選。

另外,市民如果想要聯署將一項提案放在選票上,目前的門檻是市長選舉,總投票量的5%,H提案建議將這門檻定在登記選民總人數的2%。

市府審計師辦公室的報告指出,要是舊金山取消在2023單數年的選舉,可以在下個財政年度省下約690萬。

H提案是由7位市議員提出放在選票上。

支持提案的人士表示,單數年選舉的投票率在43%左右,總統選舉的投票率則在80%,幾乎多一倍,所以少數族裔選民、勞工階層和年輕選民都會比較踴躍投票,亞洲法律聯會是支持提案的組織之一。

反對提案的人士則表示,多給這些公職人員一年的任期,奪走了民眾的選舉權利。

提案背後一般輿論也認為,總統選舉時,進步派選民會比較踴躍,而非總統選舉年,進步派的票數會低過溫和派,因此進步派的候選人和他們支持的提案,比較容易在總統選舉的一年勝出,所以H提案目前也在溫和派和進步派選民之間爭持不下。

H提案只需要超過半數的支持票就可通過。

